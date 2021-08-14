МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В ночь на субботу, 14 августа, курс самой популярной в мире криптовалюты приблизился к отметке в $48 тысяч за монету — впервые с середины мая. Аналитики сообщили о росте продаж средств для похудения

С 20 июля котировки биткоина выросли на 64%.

Цена криптоактива поднимается после майского обвала: тогда монета за сутки потеряла 30% стоимости — до $30 тысяч. Позднее в июне и июле биткоин торговался и ниже отметки в $30 тысяч.

За последние сутки были ликвидированы позиции 52 тысяч трейдеров на сумму свыше $294 миллионов. 83% сделок, которые были принудительно закрыты криптобиржами, были короткими. Это означает, пишет РБК, что пользователи открывали их в надежде на дальнейшее снижение цены.

"Ранее сложность майнинга в результате очередного перерасчета выросла на 7%, до 15,56 трлн хешей (Т). Показатель продолжает восстанавливаться после того, как в середине июля он установил 1,5-летний минимум в 13,67 Т. Однако текущее значение остается далеко от пиковой отметки в 25,05 Т, установленной в мае", — объясняет издание.