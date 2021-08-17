МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Миллиардер Марк Кубан и Илон Маск сошлись во мнении, что "мемная" криптовалюта Dogecoin (DOGE) является наиболее надёжным средством обмена среди цифровых активов. Об этом он рассказал в эфире CNBC Make It. Брокер дал совет, когда покупать биткоин

Кубан отметил, что "Dogecoin занимает нишу, которая даёт ему преимущество перед другими криптовалютами". "Это средство, которое можно использовать для приобретения товаров и услуг. Сообщество Doge — самое сильное, когда дело доходит до использования криптовалюты в качестве средства обмена", — сказал миллиардер.

В ответ на это Илон Маск заявил, что он тоже придерживается такого мнения. Кубан, который является владельцем баскетбольного клуба "Даллас Маверикс", сообщил также и о том, что клуб принимает платежи во всех криптовалютах, но люди предпочитают платить именно в Dogecoin. 95% транзакций якобы приходится на DOGE.

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