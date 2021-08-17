Илон Маск назвал самую сильную криптовалюту в мире
Марк Кубан и Илон Маск сказали, что у Dogecoin (DOGE) есть преимущество перед другими криптовалютами
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МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Миллиардер Марк Кубан и Илон Маск сошлись во мнении, что "мемная" криптовалюта Dogecoin (DOGE) является наиболее надёжным средством обмена среди цифровых активов. Об этом он рассказал в эфире CNBC Make It.
Кубан отметил, что "Dogecoin занимает нишу, которая даёт ему преимущество перед другими криптовалютами". "Это средство, которое можно использовать для приобретения товаров и услуг. Сообщество Doge — самое сильное, когда дело доходит до использования криптовалюты в качестве средства обмена", — сказал миллиардер.
В ответ на это Илон Маск заявил, что он тоже придерживается такого мнения. Кубан, который является владельцем баскетбольного клуба "Даллас Маверикс", сообщил также и о том, что клуб принимает платежи во всех криптовалютах, но люди предпочитают платить именно в Dogecoin. 95% транзакций якобы приходится на DOGE.
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https://1prime.ru/cripta/20210817/834468037.html
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