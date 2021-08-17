МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Увеличение числа майнеров и количества транзакций ведет к усложнению добычи криптовалют. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на комментарий ведущего аналитика и директора по развитию Gameinvest Егора Рощупкина. Ранее стало известно о том, что эффективность майнинга биткоина снизилась на 7,3% по сравнению с пиками прошлого года. Илон Маск назвал самую сильную криптовалюту в мире

"В начале этого года, когда из Китая начался исход майнеров в связи с запретами на хождение криптовалют, хэшрейт вырос. А затем снова упал, так как желающих майнить биткоины по всему миру достаточно. На место выпавших из процесса китайских майнеров пришли другие — и тут начались сложности. Это можно сравнить с перегрузкой компьютерной системы — чем больше пользователей и задач, тем она больше тормозит", — отметил Рощупкин.

Более того, аналитик подчеркнул, что криптовалюты становятся притягательными для все большего числа людей, которые понимают, что получить дополнительный доход с помощью привычных инструментов (депозиты, валюта, акции и так далее) становится все сложнее.

"Институциональные инвесторы тоже обращают внимание на рынок, а число биткоинов не растет с той же скоростью, насколько увеличивается спрос", — резюмировал Рощупкин.

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