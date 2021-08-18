МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Стоимость криптовалюты Ethereum в течение месяца может превысить 4 тысячи долларов, — такой прогноз озвучил РИА Новости руководитель брокерской компании J2TX Артем Моисеев. Майнинг Ethereum начал приносить больше прибыли, чем добыча биткоина

"Цена ETH, которая сейчас находится на отметке 3227 долларов, в течение месяца может превысить 4000 долларов. Однако в случае краткосрочной коррекции котировки могут вернуться к уровню 2900 долларов (июньские максимумы), который спекулянты и фонды, скорее всего, будут удерживать", — сказал эксперт.

Криптоиндустрия за последний месяц получила второе дыхание, поясняет он: Ethereum вырос на 84% от минимумов 21 июля, а его главный конкурент биткоин — на 56%. Причем в долгосрочной перспективе Ethereum может опередить биткоин по рыночной капитализации, уверен эксперт.

По словам Моисеева, популярности монеты способствовало ожидание хардфорка London в начале августа — это кардинальное изменение работы алгоритмов и кода криптовалюты, которое предполагает ее более медленную эмиссию. В результате такого обновления около 1,8 миллиона монет ETH может "сгореть" за следующий год, а это, вероятно, создаст дефицит монеты на рынке. Илон Маск назвал самую сильную криптовалюту в мире

"Эти факторы толкают цены на Ethereum к историческому максимуму, который составлял 4380 долларов. Высокая стоимость привлекает как спекулянтов, так и инвестиционные фонды. В частности, 26% от общего объема торгов на Coinbase во втором квартале проводились в Ethereum, в то время как в биткоине — только 24%", — добавил собеседник агентства.

В то же время в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) сформировалась очередь заявок на создание "крипто-ETF". Так, заявку на Ether ETF — биржевой инвестиционный фонд, обеспеченный реальными Ethereum, — на прошлой неделе подал фонд Kryptoin. Всего на рассмотрении находятся 25 подобных заявок, в том числе от таких компаний, как ARK Invest, VanEck, Invesco, ProShares, Fidelity, заключил Моисеев.

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