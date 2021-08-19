МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Японская биржа криптовалют Liquid сообщила, что ряд ее теплых кошельков подверглись хакерской атаке, размер ущерба устанавливается, аналитики говорят, что размер кражи может превысить 97 миллионов долларов. Названа валюта, которая вытеснит биткоин

"С сожалением мы вынуждены сообщить, что теплые кошельки Liquid Global были скомпрометированы. Мы перемещаем активы в холодный кошелек. Начато расследование, и мы будем предоставлять обновленную информацию, а пока депозиты и снятие будут временно приостановлены", — говорится в сообщении компании.

Компания также уточнила, что в настоящее время "взаимодействует с другими биржами, чтобы отследить передвижения активов, заморозить и вернуть средства".

Сама биржа не называет примерную сумму украденных активов, но аналитики базирующейся в Лондоне компании Elliptic говорят, что "на счета, которые были обозначены Luquid как принадлежащие злоумышленникам, получены криптоактивы на чуть более чем 97 миллионов долларов".

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