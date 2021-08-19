МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. В долгосрочной перспективе цена Ethereum вырастет с нынешних 3 тысяч долларов до 20-40 тысяч долларов. Об этом пишет РБК со ссылкой на мнение аналитика портала NewsBTC Рейнальдо Маркеса. По его мнению, такой рост цены произойдет по мере обновления альткоина до протокола 2.0. Японская криптобиржа Liquid заявила о хакерской атаке

В январе 2021 года аналитик компании Fundstrat Global Advisors Дэвид Грайдер также предрекал, что стоимость альткоина может превысить 10 тысяч долларов. По мнению Грайдера, обновление Ethereum до протокола 2.0 позволит блокчейну приблизиться по объему транзакций к таким платежным системам, как Mastercard и Visa.

ЧТО ТАКОЕ Ethereum 2.0

Как отмечает РБК, протокол Ethereum 2.0 позволит масштабировать оригинальный блокчейн и сделать его более удобным для пользователей. Основная особенность обновления заключается в переходе сети на консенсус Proof-of-Stake (PoS) — он заменит консенсус Proof-of-Work (PoW), на котором сейчас работает блокчейн.

Главное отличие PoS от PoW — в том, что для поддержания работы PoS-сети не нужны майнеры, которые генерируют вычислительную мощность. Работоспособность блокчейна обеспечивают держатели цифровых монет и получают за это вознаграждение.

5 августа в сети Ethereum произошло обновление London, которое полностью изменило механизм начисления комиссий за транзакции. Часть комиссий, которую ранее получали майнеры в качестве вознаграждения, теперь сжигается.

ФАКТОР РОСТА

Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков уверен, что "переход Ethereum на протокол 2.0 будет фактором роста монеты". По его мнению, "техническое совершенствование проекта, в сочетании с сохраняющимся значительным спросом со стороны dApps разработчиков, а также интеграция PoS-алгоритма могут стать серьезной базой для спроса на актив со стороны не столько розничных, сколько институциональных участников".

"Путь, по которому движутся разработчики Ethereum, и готовность пользователей и участников сети на переход к версии 2.0 может сместить внимание институционалов с токсичного в регуляторном плане биткоина на Ethereum, который лежит в основе многих блокчейн-проектов в индустрии", — подчеркнул аналитик. Першиков прогнозирует, что в ближайшие пару лет рыночная капитализация Ethereum может увеличиться в 3-5 раз. В Японии поразились успехам российской экономики во время пандемии

Ethereum сможет превзойти биткоин по капитализации только если главная криптовалюта останется на уровне 50 тысяч долларов, тогда как альткоин подорожает до 10 тысяч долларов, считает сооснователь криптобиржи EXMO Иван Петуховский.

Во время ICO (первичного размещения токенов) Ethereum стоил около 0,3 доллара и с тех пор его цена увеличилась в 10 тысяч раз, напомнил сооснователь BitCluster Сергей Арестов. По его мнению, альткоину ничего не мешает продолжить рост и подорожать еще в 10 тысяч раз.

"Биткоин — это инвестиционный и платежный инструмент. Ethereum — экосистема, которую можно назвать интернетом криптовалютного мира", — отметил Арестов.

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