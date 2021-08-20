МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. За последние 12 месяцев котировки биткоина выросли почти в 4,5 раза. При этом в апреле цена монеты установила исторический максимум на отметке вблизи 65 тысяч долларов. О том, не поздно ли покупать биткоин, и какие есть предпосылки к тому, чтобы он продолжал расти, рассказал РБК со ссылкой на своих экспертов.

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ РОСТ КРИПТОРЫНКА

Рынок криптовалют на сегодняшний момент находится в начальной, ранней стадии. Об этом рассказала директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. По ее словам, сейчас начинает развиваться криптоэкономика в целом, рынку все еще не хватает регулирования, инфраструктуры. Также рост индустрии сдерживают:

Высокая энергозатратность: дороговизна электроэнергии и вычислительных мощностей;

Отсутствие законодательной базы. Отсутствие единого способа государственного регулирования сферы, международных норм и практик;

Отсутствие блокчейн-специалистов необходимого уровня;

Инерция крупных игроков. Крупные компании, международные банки продолжают использовать SWIFT, VISA, American Express и привычные банковские услуги.

КАКОЕ ПРОСТРАНСТВО РОСТА ЕСТЬ У КРИПТОРЫНКА

Сейчас капитализация крипторынка — 2 триллиона долларов, рынка золота — около 12-13 триллионов долларов, фондового рынка — 80 триллионов долларов, а со всеми производными — еще 20-30 триллионов долларов. Об этом рассказал CEO швейцарской финансовой компании Newcent Владимир Сметанин. Согласно его подсчетам, сейчас рынок криптовалют меньше, чем 2% от всего рынка капитала. При этом перспектив цифровизации множество. Илон Маск назвал самую сильную криптовалюту в мире

"Как минимум 5-6% крипторынок в итоге должен занять. А если это так, то вот уже налицо двукратный, трехкратный рост от текущих объемов", — прогнозирует специалист.

НЕ ПОЗДНО ЛИ ПОКУПАТЬ КРИПТОВАЛЮТУ

Генеральный директор интернет-магазина оборудования для майнинга и компьютерных комплектующих Hardvar.ru Иван Шаров считает, что пока совсем не поздно покупать биткоин и альткоины, но только при условии, что мы рассматриваем именно долгосрочные инвестиции (3-5 лет).

По его словам, сейчас криптовалюту приобретают институциональные инвесторы и крупные фонды, а их вложения дают рынку стимул роста. При этом специалист предупредил, что для краткосрочных инвестиций не самое лучшее время, поскольку крипторынок крайне волатильный, хотя он и имеет перспективы к росту и обновлению исторических максимумов.

Станкевич добавила, что крупные инвесторы и фонды выражают доверие крипторынку. Ведь криптовалюты подкреплены финансовыми институтами, обменниками, биржами, майнерами. И чем активнее будет развиваться инфраструктура, тем быстрее будет расти курс биткоина, считает эксперт. Аналитик рассказал, почему майнить биткоин будет все труднее

С тем, что биткоин не поздно покупать, согласился и CEO Newcent. Он сравнил криптовалюту с акциями Apple, Amazon или Microsoft, которые активно растут в цене. Сметанин заключил, что сейчас большой спрос на криптовалюты, а рынок все еще находится в начале пути.

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