МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Инвестиционная компания BlackRock, под управлением которой находятся активы на сумму в 9 триллионов долларов, приобрела доли в двух майнерах: Marathon Digital Holdings и Riot Blockchain. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на отчетность для Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) от 30 июня. Названа валюта, которая вытеснит биткоин

Общий объем средств, вложенных в обе компании, составил 382,9 миллионов долларов. Теперь BlackRock держит 6,71% акций Marathon Digital Holdings и 6,61% Riot Blockchain. В начале августа о долях в майнинг-компаниях сообщили Fidelity Group и Vanguard Group.

В январе BlackRock направила в SEC заявление, из которого стало известно, что два ее фонда — BlackRock Funds V и BlackRock Global Allocation Fund — рассматривают возможность торговли фьючерсами на биткоин. Тогда компания впервые заявила об интересе к криптовалюте.

В апреле BlackRock начала работать с биткоином, совершая сделки с фьючерсами на Чикагской товарной бирже (CME). В апреле компания держала 37 контрактов с датой экспирации 26 марта. Их номинальная стоимость составляла 6,1 миллинов долларов, а нереализованная прибыль — 360 тысяч долларов.

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