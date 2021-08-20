МОСКВА, 20 авг — ПРАЙМ. Сейчас криптовалюта Ethereum и растет в цене быстрее, и вызывает больший интерес у корпораций-гигантов, выигрывая у биткоина, поэтому самое время обратить на неё внимание, заявил РИА Новости руководитель брокерской компании J2TX Артем Моисеев.

После локальной распродажи в начале недели биткоин и Ethereum отыграли потери и, похоже, нацелились на новый виток роста, при том что большинство информационных сообщений рынок позитивно интерпретирует в пользу дальнейшего роста популярности "крипты", считает эксперт. Россиян предупредили об опасности майнинга криптовалюты

Так, американский ипотечный кредитор United Wholesale Mortgage начнет принимать платежи в биткоинах. А криптобиржа Coinbase объявила, что купит "монеты" на 500 миллионов долларов и будет инвестировать 10% прибыли в цифровые активы. Тем временем Microsoft разработал систему борьбы с пиратством на основе блокчейна Ethereum — благодаря ей пользователи смогут анонимно сообщить о нарушениях и получить в награду немного ETH.

"Мы разделяем оптимизм IT-гиганта и тоже считаем, что в моменте Ethereum смотрится интереснее, чем биткоин, показывая более быстрые темпы роста. Во многом это связано именно с его большей универсальностью в технологии блокчейна и существенным потенциалом реального использования, чем и воспользовался Microsoft", — сказал Моисеев.

По его мнению, хорошая точка входа для спекулятивно настроенных трейдеров — уровень в 2 700 долларов за Ethereum, которого инструмент может достигнуть в случае ослабления бычьего импульса. Тем не менее, долгосрочным инвесторам он советует присмотреться к Ethereum и по текущей цене в 3 200 долларов, поскольку в перспективе от полугода прогнозная стоимость, по мнению брокера, составляет 4 500 долларов.

"В свою очередь, биткоин сейчас уверенно поднялся выше 42 000 долларов и в очередной раз тестирует сопротивление в районе 48 000 долларов. Несколько предыдущих попыток не удались, ждем разрешения интриги в ближайшие дни. В случае пробоя откроется путь к 54 000 долларов. Однако возможен и медвежий сценарий, если сил для нового роста не хватит", — резюмировал эксперт.

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