МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Стоимость биткоина кратковременно превысила отметку в 50 тысяч долларов впервые с 15 мая, свидетельствуют данные торгов. Эксперт назвал альтернативу биткоину

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 05.42 мск рос в цене на чуть более 2,5% — до свыше 50 тысяч долларов. Позднее курс биткоина уменьшился и находился в районе 49,9–49,8 тысячи.

А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дорожал на 2,33% — до 49 915 долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Стоимость биткоина продолжает восстанавливаться после сильного падения в конце весны. Криптовалюта потеряла в мае почти треть своей стоимости, тогда его цена обрушилась до 37,3 тысячи долларов с 57,7 тысячи. В июне показатель заметно не изменился, но приблизительно со второй половины июля стоимость биткоина поднимается, что продолжается пятую неделю подряд. Исторический рекорд стоимости биткоина, который был достигнут в апреле, составляет 64,85 тысячи долларов.