МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Курс биткоина, который на этой неделе поднялся выше 50 тысяч долларов, будет продолжать свой рост. Криптовалюта может достичь исторического максимума. Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на мнение аналитика, эксперта по финансовым рынкам, Дмитрия Голубовского. Эксперты рассказали, какая криптовалюта заменит паспорта

"Он идет на новый исторический максимум. Тема остается растущей. Фундаментально ничего не изменилось", — отметил аналитик.

Голубовский отметил, что большую часть биткоинов в настоящее время держат компании, которые ориентированы на криптовалюты.

"Поэтому рынок сильный, и он будет расти. Макроэкономическая обстановка к этому располагает, потому что деньги печатаются. И Федрезерв (США) это делать не перестанет. Шесть триллионов дефицита бюджета, который они сейчас принимают, сами себя не напечатают", — считает он.

Аналитик также подчеркнул, что не советует заниматься спекуляциями с биткоином. "Если вы верите в крипторынок, просто покупайте и держите. Иначе вас на этих качелях высадят. Были качели вниз, сейчас идут вверх", — пояснил Голубовский.