МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Цифровая валюта придет на смену бумажным деньгам, пишет Lenta.ru, ссылаясь на статью Insider. Названы главные преимущества электромобилей над машинами на водороде

Журнал Insider приводит данные, представленные в исследовании международной аудиторской фирмы Deloitte.

В Deloitte провели опрос руководящих работников финансового сектора. Топ-менеджерам предлагалось оценить потенциал криптовалюты как глобального средства платежа.

76% руководителей уверены, что цифровая валюта станет альтернативой или правопреемником современных денег через 5-10 лет. По мнению менеджеров, цифровые валюты центральных банков (CBDC) и стейблкоины (криптовалюты, привязанные к запасам обычных валют или физических товаров) и цифровые валюты центральных банков (CBDC) принесут прибыль их компаниям.

Криптоактивы и блокчейн будут источником новых доходов отрасли, считают 80% респондентов.





"Возможности реальных изменений существуют для тех игроков, которые исследуют новые способы использования технологии блокчейн и цифровых активов для переосмысления своих бизнес-моделей", — заявил ведущий аналитик Deloitte в области блокчейна и финансовых сервисов Ричард Уолкер.