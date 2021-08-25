МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Биткоин после текущей коррекции, в ходе которой он символически снизился до 47,5-48 тысяч долларов, может вырасти до 57,7 тысячи долларов, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Россиян предупредили о падении курса биткоина

"Утром 23 августа курс биткоина впервые с мая превысил отметку в 50 000 долларов, что не только развеяло опасения относительно краха криптовалюты, но и вселило в рынок оптимизм. На фоне роста котировок капитализация рынка криптовалют выросла на 3% и снова превысила 2,2 триллиона долларов", — сказал он.

Эксперт отмечает, что во время коррекции биткоин продемонстрировал завидную устойчивость. Это объясняется в том числе снижением числа краткосрочных спекулянтов на рынке: по данным Fidelity Investments, их доля упала до 17% на фоне предшествующего спада криптовалюты.

"Такая же ситуация наблюдалась осенью 2020 года, когда биткоин отскочил от отметки в 10 000 долларов, что в итоге привело к рекордному росту монеты. Этот сценарий, вероятно, может повториться и сейчас", — прогнозирует эксперт.

Моисеев отмечает, что цена биткоина вышла к зоне сопротивления и находится в устойчивом тренде роста. Эксперт не исключает краткосрочную консолидацию у отметки 48 000 долларов, после чего биткоин может вырасти до 57 700 долларов.

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