МОСКВА, 26 авг — ПРАЙМ. Аналитик и автор канала Credible Crypto на YouTube (30,6 тысяч подписчиков) высказал уверенность, что токен компании Ripple — XRP может вырасти на 2400% с текущих уровней. Об этом сообщает РБК. Эксперт прокомментировал изменения курса биткоина

Аналитик утверждает, что цена токена может вырасти до 20-30 долларов. Это может произойти в том случае, если в ближайшее время стоимость XRP обновит исторический максимум на уровне 3,4 долларов, поскольку после этого токен войдет в фазу определения цены. Credible Crypto объяснил, что XRP уже показывал такой рост в 2017 году. Тогда токен за месяц вырос на 1260% и достиг 3,4 долларов.

"Мои цели по XRP, как я уже много раз говорил, находятся на уровне от 20 до 30 долларов в конце этого бычьего цикла", — подчеркнул аналитик.

За последний месяц цена XRP выросла на 116%, а капитализация увеличилась до 54,5 миллиардов долларов, согласно информации CoinGecko. Если случится так, что прогноз Credible Crypto сбудется, то капитализация альткоина может достигнуть 1,4 триллионов долларов. Для сравнения, это выше, чем рыночная оценка Facebook и вдвое больше капитализации компании Tesla. Сейчас оценка крупнейшей по капитализации криптовалюты, биткоина, составляет 910 миллиардов долларов.

РБК также напомнил, что на данный момент в США идет судебное разбирательство в отношении Ripple. В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг на 1,3 миллиард долларов под видом токенов XRP.

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