МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Главная причина роста стоимости биткоина и других криптовалют в последнее время — повышенный интерес со стороны инвесторов и денежно-кредитная политика основных центробанков, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Финансисты сообщили, когда криптовалюта победит бумажные деньги

"Одна из главных причин резкого роста самой популярной криптовалюты — повышенный интерес к "монете" со стороны инвесторов. Например, компания PayPal анонсировала запуск сервиса по хранению, покупке и продаже цифровых активов в Великобритании, а криптобиржа Coinbase объявила о планах инвестировать 10% прибыли в цифровые активы", — отмечает эксперт.

"Денежно-кредитная политика основных центробанков в постпандемийный период была направлена на поддержку экономики путем беспрецедентной эмиссии денег, что усиливает инфляционные ожидания. Биткоин… выглядит в данном случае привлекательнее. Еще одним фактором роста этой криптовалюты можно назвать увеличение сложности майнинга", — добавляет Моисеев.

Что же касается ближайших перспектив биткоина, то Моисеев ожидает падения его курса до 44 тысяч долларов (сейчас он стоит чуть больше 47 тысяч), однако не исключает последующего роста снова. Эксперт в связи с этим советует покупать актив небольшими суммами, комфортными для того, чтобы "пересидеть" возможное коррекционное движение. Названа альтернативная криптовалюта с потенциалом роста в 2400%

В то же время с точки зрения технического анализа другая популярная криптовалюта, Ethereum, смотрится более привлекательно, чем биткоин, утверждает Моисеев. По прогнозам J2TX, она может пробить уровень 4 400 долларов, показав таким образом резкий рост с текущих отметок в районе 3 100 долларов.

"Ethereum, по прогнозам некоторых специалистов криптовалютного рынка, в том числе уважаемого инвестбанка Goldman Sachs, может со временем стать самой популярной криптовалютой. Основными факторами, способствующими увеличению популярности Ethereum, аналитики считают растущее число реальных сделок с применением этой криптовалюты, большое количество ее пользователей и скорость введения новых технологий в блокчейн-среде Ethereum", — поясняет он.

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