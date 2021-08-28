МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Инвестиционная компания Accelerate (штаб-квартира в Нью-Йорке, США) намерена высаживать деревья, чтобы компенсировать негативное влияние, оказываемое майнингом криптовалют на окружающую среду, сообщает агентство Bloomberg. Эксперт оценил перспективы курса рубля в сентябре

В частности, компания обещает посадить 3,5 тысячи деревьев за каждый миллион канадских долларов (около $788 тысяч), вложенный в биткоины ее ETF-фонда.

Агентство подсчитало, что по такому "обменному курсу" будет нейтрализована тонна углекислого газа.

Торги начнутся 31 августа, компания Accelerate уже договорилась о сотрудничестве с H3M Environmental, специализирующейся на экологическом планировании и рекультивации земель.

Своими действиями Accelerate намерена показать, что майнинг цифровых денег не всегда вредит экологии и планете. Как прокомментировал сообщение основатель компании Джулиан Климочко, высадка деревьев осязаема, в отличие углеродных кредитов (схема, при которой бизнес высаживают деревья, а затем продает электронные сертификаты на право производить вредные выбросы).

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