МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. В пятницу, 27 августа, произошло событие, определяющее поведение инвесторов криптовалют на ближайшую неделю: глава ФРС США в своем выступлении дал понять, что не ведомство не намерено радикально сокращать объем денег, эмитируемых для поддержки экономики, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Он пояснил, что это говорит о количественных смягчениях, которые будут продолжать поднимать цены на все активы. При этом доллар останется под сильным инфляционным давлением, а инвесторы криптовалют как раз бегут от инфляции в биткоин и другие монеты.

"Поэтому на следующей неделе вполне вероятна повторная попытка биткоина подняться выше $50 000, и закрепиться там", — прогнозирует эксперт.

Рост международной напряженности, связанной с ситуацией в Афганистане, скорее всего, дополнительно подстегнет интерес к биткоину, который дает возможность ввозить и вывозить капитал, минуя банковскую систему страны.

В ноябре 2021 года должно состояться обновление сети Биткоин, которое называют Taproot. Не будем вдаваться в технические подробности этого обновления, тем более, что большинство инвесторов, скорее всего, оценивают это бинарно: хорошо либо плохо.

А поскольку обновление анонсируется как повышающее безопасность и конфиденциальность, то оно приводит к позитивным оценкам инвесторов и росту спроса. Это долгосрочный инфоповод, который будет толкать котировки вверх и на следующей неделе, и еще около 2х месяцев, подытожил Антонов.

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