МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Наиболее популярные криптовалюты — биткоин, Ethereum и Binance coin — вряд ли покажут самые высокие темпы роста в 2021 году, инвесторам лучше сформировать портфель из 5-20 альткоинов, основанный на фундаментальных показателях и показателях технического анализа, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Эксперт рассказал, какие криптовалюты могут вырасти в сентябре

"Если посмотреть на топ-3 криптовалют — биткоин, Ethereum и BNB — то можно обнаружить интересную закономерность: когда биткоин падает, то Ethereum падает еще сильнее, а BNB падает больше, чем Ethereum. Соответственно, кода биткоин растет, то Ethereum растет относительно биткоина, а BNB растет относительно Ethereum. Это говорит о том, что чем ниже капитализация, тем выше волатильность. Скорее всего, наибольший рост не покажет ни одна топ-3 криптовалют", — говорит основатель экосистемы OTON Анатолий Илле.

По его словам, нет смысла гадать, какая именно криптовалюта вырастет больше всего. "Угадать можно только случайно. Нужно сформировать сбалансированный портфель из 5-20 альткоинов, основанный на фундаментальных и ТА-показателях, и вовремя зафиксировать прибыль по каждой из монет, не стремясь поймать максимальную цену, что также невозможно. Это именно тот способ торговли на криптовалютном рынке, который используют профессиональные инвесторы и трейдеры", — рекомендует эксперт.

По его словам, некоторые аналитики считают, что сезон альткоинов уже начался, поскольку в течение последнего месяца значительно выросли некоторые NFT- и DeFi-токены. "А именно, Axie Infinity Shards (AXS), Solana (SOL) и Terra (LUNA). Это и есть первая группа вероятных победителей гонки, поскольку текущий бычий цикл рынка отличается бумом технологий NFT и DeFi", — говорит Илле. Майнинг биткоинов сделали безвредным для природы

Эксперт добавил, что по фундаментальным признакам можно выявить и другие токены, отличающиеся прорывными технологиями, активными командами разработчиков и перспективными дорожными картами.

Кроме того, определенный шанс, по его мнению, имеют и так называемые мемокоины, например, Dogecoin, общая несерьезность которых с лихвой покрывается поддержкой таких влиятельных фигур, как Илон Маск. "Рост мемокоинов, как правило, поддерживается сотнями тысяч розничных инвесторов, и ограничен только масштабами хайпа", — считает он.

Официальный представитель биржи криптовалют Garantex Татьяна Максименко напомнила, что сейчас на рынке существуют тысячи криптовалют и каждую неделю появляются новые. "Иногда курс какой-то криптовалюты может взлететь вверх на сотни процентов из-за неподтвержденных слухов. Порой это является результатом рыночных манипуляций", — отметила она.

"Я полагаю, что по итогам года наибольший рост покажут криптовалюты блокчейн-платформ, ориентированных на создание смарт-контрактов для децентрализованных приложений либо на протоколы, обеспечивающие интероперабельность блокчейнов. Думаю, что покажут значительный рост Cardano, Elrond, Solana, Polkadot", — заключила Максименко.

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