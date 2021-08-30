МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Биткоин по мере возвращения инвесторов из летних отпусков в ближайшие недели может возобновить рост и вернуться на уровень 50 тысяч долларов, сказал РИА Новости ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. Эксперты рассказали, какие криптовалюты вырастут в цене до конца года

К 13.40 мск биткоин снижался в цене на 1,13% — до 47938 долларов, следует из данных криптовалютной биржи Binance.

Психологическую отметку в 50 тысяч долларов биткоин в последний раз превысил 23 августа.

"Биткоин торгуется на уровнях, которые в историческом контексте достаточно высоки. Несмотря на тот факт, что биткоин крайне волатилен, на текущем этапе стабильность была бы огромным плюсом для актива и всего рынка в целом. В случае позитивного сценария биткоин зацепится за уровни около 50 тысяч долларов по мере возвращения инвесторов из летних отпусков, это может произойти в ближайшие недели", — говорит эксперт.

Он указал, что индекс доминирования биткоина (доля биткоина в общей капитализации всего криптовалютного рынка) находится на довольно низком уровне 43,6%, что свидетельствует о сохранении широкого спроса на рынке альткоинов. Россиянам посоветовали, какие активы стоит купить и держать вечно

"Лето заканчивается, торговые терминалы скоро начнут работать в полную мощь, а последствия коронавируса только начинают отражаться в глобальной экономике. В этих условиях участники рынка будут искать намеки на стабильность в разных активах. При этом биткоин, хоть никогда не был стабильным активом, но в долгосрочной перспективе продолжает демонстрировать уверенный рост. А динамика на рынке биткоина служит индикатором для всего крипторынка", — отмечает эксперт.

Если по мере сворачивания программ стимулирования экономики биткоин не начнут активно продавать, то он может привлечь больше инвесторов, и это будет способствовать росту котировок. Однако нужно помнить, что чем выше рост, тем вероятнее массовая фиксация прибыли, предупреждает Кивкулис.