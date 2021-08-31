МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Объем преступлений с цифровыми валютами в мире составил 1,5 миллиарда долларов, а в России он достиг 2,2 миллиарда рублей за полгода, рассказали "Известиям" в аналитическом центре Zecurion. Офтальмолог объяснила, как смартфон убивает ваше зрение

В этом году аналитики ждут повышения объемов мошенничества примерно на 15%.

Во многих странах в законодательство уже внедрено понятие цифровых активов, поэтому сейчас власти стали требовать от криптобирж ввводить обязательной верификации пользователей, сообщила сооснователь IdolMe Agency Екатерина Тарасова. Так, криптобиржа Binance ввела обязательную идентификацию пользователей в августе этого года.

"Требования обязательной верификации создадут трудности для отмывания средств, однако злоумышленники смогут использовать другие сервисы, в которых нет жестких требований", —заявил технический директор международной криптобиржи CEX.IO Дмитрий Волков.

Однако ряд специалистов высказал другую точку зрения. "Идентификация значительно усложнит преступную деятельность, к тому же теперь данные будут регулярно передаваться органам, и держателям активов придется платить налоги", — объяснил ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.