МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Ethereum, вероятно, продолжит дорожать и в ближайшее время может достичь 4070 долларов, несмотря на выпады Народного банка Китая против рынка криптовалют, а биткоин в случае коррекции может опуститься до 43 000 долларов, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. ЦБ Китая призвал "держаться подальше" от биткоина и криптовалют

В среду утром биткоин торгуется у отметки 47 250 долларов, а Ethereum — 3475 долларов, следует из данных биржи Binance.

"После накопления объема ETH (Ethereum – ред.) во вторник, 31 августа, прибавил 6% и обновил зафиксированные в середине мая этого года максимумы. По нашим прогнозам, растущий тренд продолжится, а стоимость Ethereum может достичь 4070 долларов", — сказал Моисеев.

Он напомнил, что 27 августа Народный банк Китая совершил очередную информационную атаку на рынок криптоактивов, заявив, что виртуальные валюты не являются законным платежным инструментом и не имеют реальной стоимости. Эксперты рассказали, какие криптовалюты вырастут в цене до конца года

"Это уже не первый выпад Центробанка КНР в адрес криптовалют, однако он повлиял на цену биткоина незначительно — в понедельник котировки монеты упали всего на 0,52%, при этом цена вышла из локального растущего тренда. Учитывая, что Поднебесная майнит около 46% активов, трудно представить полный запрет индустрии с капитализацией в несколько триллионов долларов", — прокомментировал эксперт.

"К слову, сейчас можно наблюдать устойчивую тенденцию: крупные экономики (в первую очередь, китайская и европейская) проводят политику создания государственных цифровых валют, а небольшие страны, вроде Новой Зеландии и Сальвадора, полностью или частично легализуют криптовалюты. Впрочем, рынок пока игнорирует негативные новости, а положительные подталкивает цену на новые максимумы", — говорится в обзоре компании J2TX.

Моисеев ожидает в данный момент некоторой волатильности биткоина. По мнению эксперта, его цена в ближайшее время вряд ли пробьет уровень в 50 000 долларов, а в случае коррекции котировки могут упасть до 43 000 долларов.

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