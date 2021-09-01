МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Резкий рост стоимости альткоина Wifedoge сопровождается увеличением объемов торгов в 1900 раз. Об этом сообщает РБК.

Согласно данным CoinGecko на вторник, 31 августа, стоимость токена Wifedoge выросла на 915%. Рост стоимости котировок криптовалюты сопровождается резким увеличением объемов торгов в 1900 раз, до 1,9 миллионов.

Резкие колебания стоимости низколиквидных активов могут быть результатом использования схемы "Pump&Dump". Она широко распространена в блокчейн-индустрии из-за отсутствия соответствующего регулирования.

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