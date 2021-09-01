МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Бывший сотрудник инвестиционного банка Goldman Sachs и генеральный директор Real Vision Рауль Пал спрогнозировал, что уже в следующем году цена биткоина вырастет до 250-400 тысяч долларов (рост на 431-751% с текущих уровней), а стоимость Ethereum достигнет отметки в 20 тысяч долларов (рост на 471% с текущих уровней). Об этом сообщает РБК. Эксперт оценил возможности роста Ethereum и биткоина

Пал считает, что цикл активного роста главной криптовалюты продлится около трех месяцев, в результате которого монете удастся увеличить свою цену в пять раз. "Росту курса биткоина также способствует повышение инфляции в США", — объяснил глава Real Vision.

Пал также отметил, что количество Ethereum снижается с каждым днем. По его словам, часть предложения альткоина уже заблокирована в сфере децентрализованных финансов (DeFI и секторе невзаимозаменяемых токенов (NFT)

"Осталось около 11% всего количества Ethereum, и оно снижается каждый день. Спрос растет в геометрической прогрессии. Единственный результат — экспоненциальный рост цен", — подытожил гендиректор Real Vision.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.