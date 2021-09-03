МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Наркоторговцы все чаще используют бесконтактные методы сбыта запрещенных веществ, в том числе в обмен на криптовалюту, рассказал заместитель генерального прокурора РФ Петр Городов. Мошенники заработали на краже криптовалюты полтора миллиарда долларов

На сессии "Цифровые монополии и киберугрозы. Столкновение платформ и государств" в рамках Восточного экономического форума Городов отметил, что информационные технологии все чаще применяются для совершения самого широкого круга преступлений.

"Например, рост незаконного оборота наркотиков сопровождается увеличением фактов их бесконтактного сбыта, когда реализация запрещенных веществ происходит в обмен на криптовалюту. Полученные преступные доходы отмываются и вновь попадают в криминальный оборот, используются для финансирования организованной преступности, терроризма, незаконных массовых акций", — рассказал Городов.

ВЭФ проходит 2-4 сентября на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером ВЭФ.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.