МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Аналитики инвестиционного банка JPMorgan предупредили клиентов о том, что рынок криптовалют выглядит перегретым после значительного роста активов в августе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Business Insider. Эксперт объяснил, почему криптовалюты "упадут до нуля"

Аналитики говорят о том, что в начале сентября доля альткоинов на крипторынке увеличилась до 33%. В начале августа этот показатель составлял 22%. Показатель приблизился к значению, которое наблюдалось в мае текущего года перед обвалом крипторынка. С января по май текущего года доля альткоинов увеличилась с 13% до 37,6%.

"Доля альткоинов выглядит довольно высокой по историческим меркам, и, по нашему мнению, это скорее отражение перегретости и мании розничных инвесторов, чем отражение структурного восходящего тренда", — отмечают аналитики инвестиционного банка.

Показатель достигал максимума (55%) в январе 2018 года, когда биткоин начал снижение после достижения локального максимума на уровне 20 тысяч долларов в декабре 2017 года. К концу 2018 года биткоин подешевел на 84%, его цена упала до 3,2 тысяч долларов.

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