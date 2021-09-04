МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Пятница и выходные (3,4 и 5 сентября) будут определяющими для динамики котировок битокина, который либо закрепится выше $50 тысяч, либо уйдет ниже, в коррекцию, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

"Полагаю, что уровень эйфории частных инвесторов сейчас далек от пика, то есть прошлый раз уровень в $50 тысяч биткоин проходил при гораздо более плотном потоке постов и новостей в соцсетях, люди были гораздо более воодушевлены и азартны, а значит, у текущего азарта есть еще потенциал, и теперь цель лежит как минимум в районе отметки $60 тысяч", — прогнозирует эксперт.

США могут начать сворачивать свою программу QE. Это значит, что многие классические ценные бумаги потеряют своих инвесторов, которые могут предпочесть криптовалюты инфлирующим фиатным валютам и дешевеющим ценным бумагам.

"PayPal сообщала в начале этой недели, что откроет клиентам в Великобритании возможность покупать, продавать и хранить биткоины и другие цифровые валюты — а это дополнительно расширит круг инвесторов, в биткоин придут даже те, для кого был непонятен сам процесс взаимодействия с этим рынком. Это приведет и к росту интереса к Ethereum, как к еще одной ликвидной криптовалюте. Ethereum на следующей неделе продолжит расти к историческому максимуму ($4.3 тыс), а через неделю-другую попробует его преодолеть", — отметил эксперт.

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