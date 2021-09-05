МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Биткоин, первая по капитализации криптовалюта, способен до конца года обновить уровень исторического максимума и подняться до 73-75 тысяч долларов, сказал РИА Новости резидент экспертного клуба ЦСР Акмаль Назиров. Эксперт оценил возможности роста Ethereum и биткоина

"Глубина коррекции в 60% от максимальной цены в 65 тысяч долларов (14 апреля 2021 года) не помешала Bitcoin восстановить больше половины своего падения за три месяца. Сейчас валюта торгуется на отметках в 50 тысяч долларов. Сильным сигналом для продолжения восхождения криптовалюты является пересечение глобальной трендовой линии (элемент теханализа – ред.), что позволит цене идти выше своих максимумов",- считает он.

"Уже в этом году стоимость криптовалюты сможет достигнуть 73–75 тысяч долларов. Необходимо отметить, что сентябрь открылся ценой выше 45 тысяч долларов, что говорит о преимущественном интересе покупателя",- добавляет эксперт.

Кроме того, есть и фундаментальный фактор роста — перспектива принятия Bitcoin в латиноамериканских странах, где наблюдается повышенный интерес у крупных инвесторов и долгосрочных держателей. Еще одним из основополагающих факторов подъёма является рост американских технологических индексов, где Bitcoin начинает становиться защитным активом, добавляет Назиров.

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