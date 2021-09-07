МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс биткоина достиг отметки в 52,9 тысячи долларов в ответ на сообщение о приобретении Сальвадором 200 единиц этой криптовалюты, свидетельствуют данные торгов. Эксперт ожидает рекордного роста Ethereum

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 11.47 мск снижается в цене на 0,77%, до 51,32 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 0,75%, до 51,34 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.

Ранее во вторник курс биткоина достиг отметки в 52,9 тысячи долларов — вслед за сообщением президента Сальвадора Найиба Букеле о приобретении страной еще 200 BTC. Таким образом, счет правительства увеличился до 400 биткоинов (то есть около 20,5 миллиона долларов).

Приобретении биткоинов Сальвадором предшествовало официальной легализации той криптовалюты в стране. Сегодня в стране вступил в силу закон о том, что биткоин может быть использован как платежное средство наравне с долларом. В июне этот закон был одобрен законодательной ассамблеей. Названы факторы, определяющие курс криптовалюты на следующей неделе

Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Более того, криптовалюта стала законным средством платежа. Как говорится в законе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги.

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