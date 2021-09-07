МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Россия не готова к признанию биткоина — повода для этого нет, и приравнивание этой криптовалюты к деньгам может нанести только вред финансовой и экономической системе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Цена биткоина приблизилась к $53 тысячам

"Однозначно, что Россия не готова к таким шагам. Пока нет ни малейшего повода для того, чтобы предпринимать такие шаги", — сказал журналистам Песков, назвав биткоин квазивалютой.

"Де-факто приравнивание их к денежным инструментам… ничего, кроме вреда финансовой, экономической системе, принести не может. Если речь идет о полном признании в качестве платежного средства", — добавил он.

Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Более того, криптовалюта стала законным средством платежа. В стране вступил в силу закон, согласно которому биткоин может быть использован как платежное средство наравне с долларом. В июне этот закон был одобрен законодательной ассамблеей. В нем отмечается, что тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги.

Курс биткоина сегодня достиг отметки в 52,9 тысячи долларов в ответ на сообщение о приобретении Сальвадором 200 единиц этой криптовалюты.