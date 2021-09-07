МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс биткоина во вторник вечером снижается на 9% после достижения отметки в 52,9 тысячи долларов на новостях о приобретении Сальвадором этой криптовалюты, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 18.27 мск снижался в цене на 9,11%, до 47,01 тысячи долларов. А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 9,05%, до 46,9 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки. Названы факторы, определяющие курс криптовалюты на следующей неделе

Курс криптовалюты перешел к снижению после того как днем достиг отметки в 52,9 тысячи долларов вслед за сообщением президента Сальвадора Найиба Букеле о приобретении страной еще 200 биткоинов. Кроме того, позднее во вторник Букеле объявил в своем Twitter о том, что Сальвадор купил еще 150 биткоинов.

Приобретению биткоинов Сальвадором предшествовало официальная легализация криптовалюты в стране. Во вторник в Сальвадоре вступил в силу закон о том, что биткоин может быть использован как платежное средство наравне с долларом. В июне этот закон был одобрен законодательной ассамблеей.

Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Более того, криптовалюта стала законным средством платежа в стране. Как говорится в законе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги.