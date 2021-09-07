МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Сбои в работе крупной криптобиржи Coinbase наблюдались на фоне обвала стоимости биткоина, свидетельствуют данные с сайта биржи. Биткоин дешевеет на новостях из Сальвадора

Во вторник стоимость биткоина падает примерно на 9% после роста на фоне новостей из Сальвадора. Так, президент страны Найиба Букеле сообщил о приобретении страной еще 200 биткоинов, а позднее, после начала снижения стоимости криптовалюты, Букеле объявил в своем Twitter о том, что Сальвадор купил еще 150 биткоинов.

На этом фоне в работе Coinbase произошли сбои. По данным портала Downdetector, пользователи из США, Канады, Германии и Великобритании жаловались на работу приложения и сайта криптобиржи, а также на вход в учетные записи.

На данный момент Coinbase возобновила работу.

Американская биржа криптовалют Coinbase основана в 2012 году. На платформе Coinbase торгуются Bitcoin, Ethereum и другие криптовалюты. Штат компании составляет более двух тысяч сотрудников, работает более чем в ста странах.