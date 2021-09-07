МЕХИКО, 7 сен — ПРАЙМ. Сотни жителей Сан-Сальвадора участвуют в протестной акции против легализации криптовалюты в стране, сообщают местные СМИ — соответствующий закон вступил в силу в ночь на вторник.

"Правительство не прислушивается к потребностям людей, новый закон не только не приносит пользу стране, но и препятствует экономике Сальвадора", — приводит на своем сайте мнение протестующих издание Salvador.

Закон о биткоинах, который делает криптовалюту законным платежным средством в Сальвадоре, вступил в силу в полночь понедельника. Одновременно для граждан, проживающих в Сальвадоре и США, стало доступным государственное приложение "Chivo" — криптовалютный кошелек для проведения транзакций.

Президент страны Найиб Букеле ранее сообщил, что министерство финансов через брокеров уже закупило 350 биткоинов (около 17 миллионов долларов) для криптовалютного фонда, который будет поддерживать транзакции для граждан. Общий планируемый объем фонда на начальном этапе — 150 миллионов долларов.

По мнению протестующих, лозунги которых публикуют СМИ, использование биткоина сопоставимо с отмыванием денег, а население не хочет его использования в Сальвадоре. Среди участников протеста — общественные и гражданские организации, а также крестьяне.

Манифестанты на двух площадях столицы заявляют, что стоимость биткоина ничем, кроме спекуляций на биржах, не обеспечена, и кроме того в случае утраты доступа к криптовалюте его будет невозможно восстановить — за это "некому ответить".

Оппозиция обвиняет президента Букеле и его окружение в том, что они используют легализацию биткоина для собственного обогащения, и что он легализуется в условиях возможного дефицита долларов, которые также имеют официальное хождение в стране.

Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Более того, криптовалюта стала законным средством платежа в стране. Как говорится в законе, тип обмена между биткоином и долларом будет диктоваться рынком, все цены могут быть выражены в биткоинах, также биткоинами могут быть оплачены все налоги.