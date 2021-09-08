КИЕВ, 8 сен — ПРАЙМ. Верховная рада Украины на заседании в среду приняла так называемый закон о криптовалютах, которым вводится регулирование виртуальных активов в стране. Такое решение поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Криптобиржа Coinbase была недоступна на фоне обвала биткоина

Украинское законодательство до сих пор не регулировало рынок виртуальных активов. Министерство цифровой трансформации ранее сообщало, что Украина — первая в мире по использованию криптовалюты. Государство входит в ТОП-3 среди сообществ блокчейн-разработчиков и ТОП-5 по применению безналичных платежей в мире.

Государственное регулирование и контроль за оборотом виртуальных активов будет осуществлять министерство цифровой трансформации.

"Целью закона является комплексное регулирование отношений, возникающих по созданию, выпуска в обращение и обращения виртуальных активов, в частности заключения и исполнения сделок с ними, а также обеспечение законодательного урегулирования принципов функционирования рынка виртуальных активов, в частности, обеспечение унифицированного подхода к организации торговли виртуальными активами", — говорится в сообщении.

Закон определяет виртуальные активы как "совокупность данных в электронной форме, имеющих стоимость". Виртуальные активы будут делить на обеспеченные (удостоверяющие имущественные или неимущественные права, в том числе права требования на другие объекты гражданских прав — вещи, деньги, услуги, информация) и необеспеченные. Жители Сальвадора протестуют против биткоина

Согласно документу, криптовалюты не будут средством платежа на территории Украины, но ими можно будет законно распоряжаться, в том числе обменивая на другие виртуальные активы, деньги или валютные ценности. Владение, пользование и распоряжение виртуальным активом будет фиксироваться в системе обращения виртуальных активов.

По словам министра цифровой политики Михаила Федорова, рынок виртуальных активов — это дополнительная точка для роста цифровой экономики на Украине. "Легализация виртуальных активов создает предпосылки для запуска этого инновационного рынка на Украине. Прозрачные правила игры будут стимулировать приток инвестиций и развитие инноваций. Легальный рынок виртуальных активов усилит имидж нашей страны как высокотехнологичного государства", — написал Федоров после принятия закона на своей странице в Facebook.

Определенный правовой статус виртуальных активов оказывает юридическую защиту пользователям и участникам рынка, отметил министр. А это значит, что бизнес сможет работать официально и защитить собственные виртуальные активы от возможных злоупотреблений. Страна получит дополнительные налоговые поступления в бюджет, которые будут платить криптокомпании.