МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Вечером 7 сентября курс биткоина резко обвалился на 16%. В моменте цена первой криптовалюты опускалась до отметки 42,8 тысячи долларов впервые с середины августа. На 11:30 МСК 8 сентября монета торгуется на уровне 45,2 тысяч долларов. На фоне стремительного падения котировок трейдеры сообщили о потере более 3,5 миллиардов долларов из-за ликвидации позиций. За прошедшие сутки капитализация крипторынка снизилась на 300 миллиардов долларов. Об том, как последние события отразились на крупнейших по капитализации криптовалютах, подробно рассказал РБК.

Ethereum

За сутки стоимость Ethereum снизилась на 15%. Вчера альткоин торговался на уровне 3,9 тысяч долларов, а 8 сентября его цена составила 3,3 тысячи долларов. Капитализация криптовалюты снизилась до 390,4 миллиардов долларов. Актив занимает вторую позицию в списке крупнейших по капитализации криптовалют.

В начале сентября курс Ethereum впервые с середины мая превысил 4 тысячи долларов. Из-за подорожания Ethereum в Китае в начале сентября произошел дефицит видеокарт, которые используются для майнинга альткоина. Цены на графические процессоры в КНР выросли в среднем на 18%.

Cardano

Цена Cardano за последние сутки упала на 19%. 8 сентября альткоин торгуется на уровне 2,3 долларов. Капитализация криптовалюты снизилась до 73,9 миллиардов долларов.

2 сентября Cardano обновлял исторический максимум на уровне 3 долларов, показав рост в 119% за месяц. Тогда капитализация альткоина приближалась к 100 миллиардам долларам. На данный момент актив занимает третье место в списке самых дорогих (по общей капитализации) криптовалют. Биткоин дешевеет на новостях из Сальвадора

12 сентября в сети Cardano запланировано обновление Alonzo, которое добавит в блокчейн поддержку смарт-контрактов. Это позволит разработчикам создавать децентрализованные приложения (dApps).

Binance Coin

Токен Binance Coin за сутки подешевел на 21%. 8 сентября альткоин торгуется на уровне 393 долларов. Капитализация криптовалюты уменьшилась до 60,9 миллиардов долларов. Токен занимает пятое место в списке самых капитализированных цифровых активов (четвертую строчку занимает стейблкоин USDT, который обеспечен долларом США, а потому никак не реагирует на ситуацию на крипторынке).

4 сентября стоимость Binance Coin достигала локального максимума на уровне 505 долларов. Binance Coin — это токен криптобиржи Binance, который используется для оплаты торговых комиссий, а также при проведении биржевых предложений (IEO) на площадке Binance Launchpad.

Ripple (XRP)

Курс токена XRP упал на 25% за последние сутки. 8 сентября альткоин торгуется на уровне 1 доллара. Капитализация токена снизилась до $49,4 млрд. Актив занимает шестую позицию в списке самых крупных по капитализации криптовалют.

7 сентября криптовалюта достигала локального максимума на отметке 1,4 доллара. XRP — это токен компании Ripple, который используется в системе глобальных денежных переводов.

Сейчас в США идет судебное разбирательство в отношении Ripple. В конце 2020 года Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила компанию в продаже незарегистрированных ценных бумаг на 1,3 миллиардов долларов под видом токенов XRP.

Solana

Цена токена Solana за сутки снизилась на 19%. 8 сентября альткоин торгуется по 154 доллара. Капитализация криптовалюты снизилась до 45,1 миллиардов долларов.

7 сентября Solana обновила исторический максимум на отметке 193 доллара, с начала августа подорожав на 428%. В сентября активу удалось занять седьмое место в списке самых капитализированных криптовалют, опередив Dogecoin и Polkadot. Верховная рада Украины легализовала рынок криптовалют в стране

Solana — это блокчейн, предназначенный для поддержки масштабируемых децентрализованных приложений (DApps). Он имеет максимальную пропускную способность более 50 тысяч операций в секунду и время нахождения блока 400 мс.

Dogecoin

Стоимость Dogecoin за сутки упала на 23%. 8 сентября альткоин торгуется на уровне 0,23 доллара, а его капитализация снизилась до 31,2 миллиардов долларов. Актив занимает восьмое место в списке крупнейших по капитализации криптовалют. Вчера токен достигал локального максимума на отметке 0,30 доллара.

Dogecoin — это шуточная криптовалюта, которая была выпущена в 2014 году. Ее символом является интернет-мем — собака Doge.

В августе текущего года некоммерческая организация Dogecoin Foundation, которая занимается поддержкой и разработкой альткоина, объявила о возрождении. К ней в качестве советников присоединились сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, представитель Илона Маска Джаред Бирчелл, сооснователь Dogecoin Билли Маркус и разработчик Макс Келлер.

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