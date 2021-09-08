МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. 8 сентября стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) пригрозила крупнейшей американской криптовалютной бирже Coinbase судебным разбирательством из-за нового сервиса кредитования Lend, который торговая платформа планировала запустить в ближайшие недели. Об этом сообщает РБК.

По мнению генерального директора Coinbase Брайана Армстронга, регулятор отказывается объяснить, почему он рассматривает ссуды в качестве незарегистрированных ценных бумаг. Если дело дойдет до судебного разбирательства, то индустрия наконец сможет получить нормативную ясность, которую SEC отказывается предоставлять, считает глава криптобиржи.

Внимание SEC к рынку цифровых активов

3 сентября появилась информация о том, что SEC начала расследование в отношении оператора одной из крупнейших децентрализованных криптобирж — компании Uniswap Labs. Расследование находится на ранней стадии — регулятор выясняет, как работает торговая платформа и осуществляются сделки. Почему биткоин застрял у отметки 50 000 долларов США

Представитель Uniswap Labs сообщил, что "соблюдение законов и нормативных актов" — это политика компании, и подтвердил готовность предоставить регулирующим органам всю необходимую информацию.

В августе глава SEC Гэри Генслер заявлял, что сфера децентрализованных финансов (DeFi) нуждается в регулировании. Глава регулятора утверждал, что, в частности, криптовалютные займы должны быть подконтрольными SEC. Также Генслер предлагал отнести децентрализованные криптобиржи к регулированию ПИФов.

Генслер выражал сомнения в том, что сервисы DeFI действительно децентрализованы. По его мнению, многие такие площадки используют централизованные принципы управления и могут регулироваться надзорными органами.

Сейчас идет судебный процесс между SEC и компанией Ripple, который начался в конце прошлого года. Регулятор обвинил компанию в выпуске незарегистрированных ценных бумаг под видом токенов XRP на 1,3 миллиарда долларов.

По пути с Китаем

Руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур считает, что "власти США продолжают идти по тому же пути регулирования криптовалютного рынка, что и Китай, однако у американских властей подход намного мягче, чем ограничения, которые были введены летом на территории КНР". "Желание властей США более жестко регулировать крипторынок и оборот цифровых активов прослеживается давно. Сигналом сообществу должно было стать дело SEC против Ripple", — подчеркнул аналитик. Названы факторы, определяющие курс криптовалюты на следующей неделе

По мнению Мазура, в ближайшее время от властей США стоит ожидать попыток привести крипторынок в соответствие с текущим законодательством с помощью законов и судов.

В июне стоимость биткоина снижалась до локального минимума в 28,8 тысяч долларов впервые с января. Это произошло после того, как власти Китая запретили майнинг криптовалют на территории страны. Из-за массовой релокации майнеров хешрейт биткоина снижался более чем на 50%, до 68 Eh/s (экзахешей). Сейчас хешрейт восстанавливается после падения и составляет 138,4 Eh/s, по данным BitInfoCharts.

Чем может обернуться давление SEC

Директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников считает, что, говоря о претензиях SEC к криптобирже Coinbase, следует учитывать, что платформа поставляет властям США инструменты для отслеживания криптотранзакций.

Он напомнил, что в апреле текущего года Coinbase удалось успешно провести прямой листинг акций на фондовой бирже, что говорит об отсутствии у компании существенных регуляторных проблем.

С Uniswap ситуация иная, считает эксперт. По его мнению, DeFi-проектам придется сотрудничать с властями США, либо формировать по-настоящему децентрализованные системы.

"Сам интерес регуляторов к криптобиржам и DeFi для участников криптоиндустрии не стал сюрпризом. Путем формирования правовых границ для отрасли будет проложено развитие", — добавил Сошников.

Как действия регулятора повлияют на рынок

Мазур прогнозирует, что действия надзорных органов могут на время ослабить цифровые активы. Он уверен, что снижение котировок будет кратковременным, после чего криптовалюты вернутся к восходящему тренду. Мазур также допустил, что стоимость биткоина на фоне регуляторного давления в США может просесть ниже 20 тысяч долларов, и это станет хорошей базой для последующего восходящего тренда.

Сошников, в свою очередь, считает, что подобные потрясения на рынке цифровых активов готовят почву для будущего развития индустрии в соответствии с требованиями властей, поэтому такие события стоит рассматривать как благо. Криптобиржа Coinbase была недоступна на фоне обвала биткоина

"Многие успешные инвесторы применяют правило, согласно которому в периоды максимального негатива необходимо покупать активы, а в периоды максимального позитива — продавать их", объяснил CEO Cryptorg Андрей Подолян. Поэтому именно сейчас крупные инвесторы делают покупки, утверждает он. В пример Подолян привел правительство Сальвадора, которое вечером 7 сентября во время падения главной криптовалюты до 43 тысяч долларов докупило 150 биткоинов.

"Теперь в игру вовлечены целые страны", — резюмировал эксперт.