МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. К началу следующего года курс биткоина может достичь 100 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на мнение аналитиков британской банковской корпорации Standard Chartered. По их мнению, в долгосрочной перспективе котировки первой криптовалюты могут подняться и до 175 тысяч долларов. В таком случае цена Ethereum составит 26-35 тысяч долларов, добавили в банке. Названы факторы, определяющие курс криптовалюты на следующей неделе

"В качестве средства обмена биткоин может стать доминирующим способом платежей для людей без банковских счетов в безналичном будущем", — утверждается в исследовании Standard Chartered.

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