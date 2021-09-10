МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Золото — гораздо лучший актив для хранения ценности, чем биткоин. Об этом заявил американский миллиардер и инвестор Леон Куперман (его состояние Forbes оценил в 2,5 миллиарда долларов) в интервью CNBC. Он рассказал о том, что до сих пор не понимает биткоин, несмотря на то, что криптовалюта выросла более чем на 7600% за последние пять лет. Куперман призвал тех, кто, как и он, плохо разбирается в вопросе, проявлять крайнюю осторожность при инвестициях в криптовалюту. Эксперты оценили реакцию крупнейших криптовалют на обвал биткоина

"Если вы не понимаете биткоин, это означает, что вы стары. Мне 78 лет. Я стар. Я этого не понимаю. Я был бы очень осторожен с BTC", — отметил Куперман.

По словам Купермана, для тех, кто не считает себя знатоком криптовалют, гораздо больше подойдут инвестиции в золото.

Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.