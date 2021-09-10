МОСКВА, 10 сен — ПРАЙМ. Биткоин и Ethereum могут в течение десяти дней отыграть падение и вырасти до 48 500 долларов и 3 630 долларов соответственно, несмотря на расследование комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и продолжающиеся проблемы в Сальвадоре, полагает руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Миллиардер призвал инвесторов быть осторожными с биткоином

"По нашим прогнозам, биткоин в скором времени отыграет падение: в пределах десяти дней цена инструмента может составить 48 500 долларов. Для долгосрочных инвесторов целесообразно покупать монету по текущей цене, стоп-приказ следует выставить на уровне 45 500 долларов", — сказал эксперт РИА Новости. В 12:50 мск биткоин торгуется у отметки 46 150 долларов, следует из данных биржи Binance.

Он добавляет, что в Ethereum были достигнуты значимые уровни поддержки, от которых, по его мнению, формируется новый растущий тренд. По прогнозу аналитика, к концу следующей недели цена инструмента может составить 3 630 долларов и текущую цену эксперт считает приемлемой для покупки, стоп-приказ рекомендует выставить на уровне 3 250 долларов. В 12:50 мск Ethereum торгуется у отметки 3 390 долларов, следует из информации Binance.

"На этой неделе биткоин просел более чем на 10%, после того как Сальвадор объявил эту монету официальным платежным средством. Рейтинговые агентства в ответ на это решение понизили и так невысокий кредитный рейтинг страны, а также указали на усиление рисков в страховой индустрии Сальвадора. Всемирный банк поддержал позицию рейтинговых агентств и отказался оказывать Сальвадору поддержку в области применения криптовалют", — отмечает Моисеев.

Эксперт добавляет, что в то же время SEC начала расследование против одной из крупнейших децентрализованных криптобирж Uniswap и пригрозила американской бирже криптовалют Coinbase судебным разбирательством из-за запуска платформой сервиса кредитования Lend.

"Комиссия определила ссуды в рамках сервиса кредитования Lend как незарегистрированные ценные бумаги. Комиссия потребовала дополнительные документы и свидетельские показания работников биржи", — поясняет Моисеев.

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