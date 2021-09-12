МОСКВА, 12 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Биткоин на уходящей неделе вновь демонстрировал повышенную волатильность – впрочем, привычную для этой криптовалюты. Во вторник его стоимость превысила 52 тысячи долларов, однако буквально спустя несколько часов вновь рухнула почти на 10%. Аналитики ожидают возвращения биткоина к отметке в 50 тысяч долларов на следующей неделе – если, конечно, звезды сложатся удачно. Эксперт рассказал, когда биткоин просядет ниже 20 тысяч долларов

Для рынка криптовалют это стандартная ситуация, и биткоин служит наглядным примером. Так, в феврале в течение восьми дней после того как Tesla объявила, что инвестировала в биткоин 1,5 млрд долларов и собирается принимать биткоины в качестве оплаты за свои продукты, курс поднялся выше заветных 50 тысяч долларов. Однако в мае 2021 года Илон Маск объявил, что Tesla приостанавливает прием оплаты за электромобили в биткоинах из-за неэкологичного способа добычи криптовалют. В результате биткоин упал на 15% до 46 200 долларов.

На этот раз катализатором нового витка волатильности стали новости из Сальвадора. Центральноамериканская страна признала биткоин платежным средством и сообщила о приобретении 400 единиц этой криптовалюты. Однако в первый же день запуска государственный криптокошелек Chivo отключили из-за технических проблем. Все это сначала подняло, а затем обрушило котировки.

Как долго продлится влияние новостей на курс первой в мире криптовалюты и какая реальная стоимость биткоина, эксперты рассказали агентству "Прайм".

МОЛОДОЙ, ДА РАННИЙ

Волатильность криптовалют в целом объясняется относительно низкой ликвидностью в сравнении с классическими рынками. Рынок криптовалют очень молодой, и, безусловно, вместе с его развитием волатильность будет снижаться, считает преподаватель программы "Цифровая экономика" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Виктор Дорохов.

"Несмотря на рост числа криптоинвесторов, торговля и инвестиции в криптовалюты все еще остаются скорее нишевым продуктом, что приводит к резким ценовым всплескам из-за отсутствия глубины рынка", — добавляет руководитель инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

Биткоину свойственна волатильность, как и любому другому представленному на бирже сырьевому товару на тот момент, когда по ним только начались торги. Именно с такими активами корректно сравнивать первую криптовалюту сегодня, считает аналитик. Финансист объяснил, почему биткоин проиграет золоту

Некоторые стратеги считают, что в будущем капитализация биткоина, который называют цифровым золотом, сравнится с аналогичным показателем драгоценного металла после того, как его волатильность сгладится. У золота этот путь занял порядка 30 лет, биткоину же пока "исполнилось" только 12 лет, так что проблема роста налицо.

На момент написания статьи 60-дневный показатель индекса волатильности по биткоину составлял около 3,5%. Важно заметить, что с 2011 года пиковые значения имеют тенденцию к снижению: 2011 – 16,11%, 2013 – 14,59%, относительно недавний пик в марте 2020 года – 10,88%.

Вместе с тем, турбулентность курса могут вызвать как действия крупных игроков, так и появление неожиданных новостей регуляторного толка. Отсутствие окончательно выстроенных "правил игры" делает рынок крайне чувствительным к заявлениям финансовых властей и чиновников, поясняет Хомский.

По его мнению, ситуацию могут усугублять доступные для игроков высокие плечи по криптодеривативам – производным от криптовалют активам. В настоящее время ведущие игроки стали ограничивать их до 25x, хотя еще недавно можно было открывать позицию на сумму в 200 раз большую, чем собственные средства инвесторов.

Проиллюстрировать влияние этого фактора могут события 7 сентября, когда биткоин обвалился на 11% на ликвидациях длинных позиций по криптодеривативам на 2,9 млрд долларов. Фиксация прибыли после 75% ралли в течение пяти недель от июльских минимумов дошла до уровней массового срабатывания защитных приказов, которая привела к самоподдерживающейся волне продаж.

КАКАЯ РЕАЛЬНАЯ ЦЕНА БИТКОИНА?

На этот вопрос однозначного ответа у экспертов нет, более того, их оценки разнятся в десятки раз. Ключевой ориентир для определения реальной стоимости биткоина – это стоимость его добычи, считает Дорохов.

"Нужно понимать, что для его добычи тратится электроэнергия, реализуются капиталозатраты на оборудование, работу сотрудников и так далее. Поэтому биткоин – актив с реальной экономикой, к тому же, дефляционной в силу ограниченной эмиссии", — поясняет эксперт.

По его мнению, на текущий момент стоимость может достигать примерно 20 тысяч долларов.

У Хомского другая методика расчета. Он считает, что реальная цена на любой обращаемый на бирже актив – это консенсус между покупателями и продавцами.

"Как таковой фундаментальной стоимости у биткоина нет — он не обеспечен реальными активами. Но за ним стоит алгоритм, ограничивающий эмиссию монет, которая имеет конечный параметр в 21 миллион", — говорит эксперт.

Биткоин покупают в основном те, кто утратил ориентиры фундаментальной цены реальных активов из-за беспрецедентных стимулирующих мер центробанков ведущих стран мира. То есть этот актив воспринимается как страховка от инфляции, как цифровой эквивалент золота, поясняет Хомский. Аналитик объяснил, почему биткоин подорожает в долгосрочной перспективе

"Если отталкиваться от популярного тезиса о том, что в будущем капитализация первой криптовалюты сравняется с аналогичным показателем золота (11,43 трлн долларов на момент написания статьи), то биткоин должен стоить 544 000 долларов, что в 11,7 раз больше его нынешней цены", — подсчитал он.

Однако рост к этим значениям, если эта гипотеза верна, может занять годы. Путь будет тернист на фоне давления регуляторов, в том числе по причине предстоящего повсеместного запуска собственных национальных цифровых валют, которым не нужна конкуренция в виде инструмента сохранения капитала, заключил Хомский.