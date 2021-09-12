МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. На рынке криптовалют — коррекция, про которую спекулянты гадают — это уже "криптозима", или просто локальное похолодание? Подробнее об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. Amazon.com обвинила компанию Илона Маска в нарушении законов

Он полагает, что коррекция в биткоине, начавшаяся 4 дня назад, продлится как минимум еще столько же, причем уровнем поддержки выступит отметка 31800 долларов. "Идет фиксация прибыли игроками, которые которые покупали биткоин в конце июля, и так как не появилось значимых фундаментальных новостей, они предпочитают продать биткоин и наполнить свои портфели альткоинами", — объяснил Антонов. Он привел в пример криптовалюту Solana, растущую последние 8 недель подряд, с 26,5 долларов до 171 доллара.

Аналитик считает, что на следующей неделе трейдеры будут искать альткоины, отстающие от рынка, и разгонять их. Он предсказывает рост покупок, например, в CAKE, BNB.

"Думаю, что на следующей неделе крипторынок будет жадно ловить любые новости об усилении регуляторного давления со стороны SEC США, но это не более чем повод опустить ниже во время коррекции. Как только возобновится рост, на эти новости перестанут обращать внимание", — резюмировал Антонов.

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