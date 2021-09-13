МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Биткоин в краткосрочном периоде останется под давлением и может после тестирования уровня в 44 тысячи долларов уйти в область 37 тысяч, то есть на 20% от текущих уровней, а эфир (Ethereum) также может продолжить снижение в ближайшее время — до 3 тысяч долларов, сказал РИА Новости ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. От нуля до бесконечности. Сколько на самом деле стоит биткоин

К 13.18 мск цена биткоина на крупнейшей бирже Binance снижается на 2,7% за последние сутки, до 44,66 тысячи долларов, Ethereum – на 6,15%, до 3,219 тысячи.

"В конце прошлой недели криптовалюты не сумели получить значимого импульса роста цены со стороны покупателей. Распродажа на Сальвадоре (Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства – ред.) "отбилась" лишь частично. Похоже, что криптовалюты идут на повторное тестирование "дна" начала прошлой недели. Эфир и биткоин под давлением с начала недели", — говорит эксперт.

"За исключением краткого провала биткоина до 43 тысяч долларов, вот уже более месяца эта криптовалюта получает поддержку на спаде к 44-45 тысячам долларов. Если и в этот раз в этой области придут покупатели, то можно ожидать развития повышательного импульса. Однако стоит дождаться окончания этого теста. Высоки шансы, что быки капитулируют на этот раз, столкнувшись с настойчивым давлением продавцов", — полагает он.

В этом случае Кивкулис не исключает и более быстрого спада биткоина — в область 37 тысяч долларов уже на этой неделе, а к 33 тысячам долларов — в перспективе месяца; для Ethereum провал под 3 тысячи долларов в ближайшую пару дней открывает прямую дорогу на 2 тысячи долларов.

"Впрочем, нельзя исключать и более оптимистичный сценарий: в случае разворота фондовых рынков к росту спрос на рисковые активы может вернуться к "крипте". Уже сейчас она не выглядит настолько же локально перегретой, как была к началу сентября, и, возможно, представляет интерес для краткосрочных покупок. Долгосрочным же покупателям, вероятно, интересна область минимумов июля или даже область пиков 2017-2018 годов", — заключает он.

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