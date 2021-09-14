МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Потребление энергии на майнинг биткоинов по всему миру в текущем 2021 году достигло нового рекорда и превысило пиковый показатель прошлого 2020 года. Это, пишет Bloomberg, 67 тераватт-час в сутки.

Агентство оценивает, что к концу этого года на добычу криптовалюты на всей планете будет уходить до 91 тераватт-час.

Это ставит биткоин по уровню энергозатрат на один уровень с целой страной: столько же энергии потребляет в день весь Пакистан.

Из-за того, что цены на биткоин растут, к его майнингу присоединяются все больше майнеров. Часто их компьютеы имеют низкую энергоэффективность, из-за чего оборудование потребляет больше электричества.

Из-за стремительно растущего расхода энергии перед рынком криптомайнинга стоит две серьезных проблемы:

повышение эффективности майнинга

переход на низкоуглеродные источники энергии.



Экологи уже предупредили: энергоемкая добыча биткоинов увеличивает выбросы углерода в атмосферу. Это сводит на нет все старания мировой борьбы с уже изменившимся климатом.