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Число пользователей биткоин-кошелька в Сальвадоре превысило 500 тысяч
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Число пользователей биткоин-кошелька в Сальвадоре превысило полмиллиона, сообщил президент страны Найиб Букеле. "Сейчас насчитывается свыше полумиллиона пользователей", — написал... ПРАЙМ, 14.09.2021
криптовалюты, биткоин, сальвадор, новости, финансы, криптовалюты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БУЭНОС-АЙРЕС, 14 сен — ПРАЙМ. Число пользователей биткоин-кошелька в Сальвадоре превысило полмиллиона, сообщил президент страны Найиб Букеле.
"Сейчас насчитывается свыше полумиллиона пользователей", — написал он в Twitter.
Президент также заверил, что специалисты работают над устранением ошибок и проблем в работе системы.
"С теми, у кого были проблемы с переводами на банковские счета или с платежами, свяжется наша техническая команда", — добавил он.
Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Криптовалюта стала законным средством платежа в стране — закон об этом вступил в силу в полночь 7 сентября.