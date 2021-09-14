БУЭНОС-АЙРЕС, 14 сен — ПРАЙМ. Число пользователей биткоин-кошелька в Сальвадоре превысило полмиллиона, сообщил президент страны Найиб Букеле. Расходы электроэнергии на биткоин поставили новый глобальный рекорд

"Сейчас насчитывается свыше полумиллиона пользователей", — написал он в Twitter.

Президент также заверил, что специалисты работают над устранением ошибок и проблем в работе системы.

"С теми, у кого были проблемы с переводами на банковские счета или с платежами, свяжется наша техническая команда", — добавил он.

Сальвадор стал первой в мире страной, легализовавший биткоин в качестве платежного средства. Криптовалюта стала законным средством платежа в стране — закон об этом вступил в силу в полночь 7 сентября.