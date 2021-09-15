Эксперт Моисеев: биткоин в ближайшие дни может восстановиться до $50,5 тысяч, Ethereum - до $4 тысяч
МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цена криптовалюты Ethereum может достичь отметки 4 000 долларов, а биткоин в то же время может вырасти в стоимости до уровня 50 500 долларов в ближайшие дни, если не последует новых негативных заявлений регуляторов в отношении рынка криптовалют, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.
"Цена биткоина в последний месяц оставалась в растущем тренде. Однако 13 сентября инструмент за полчаса подешевел на 7%, упав в моменте до 43 300 долларов. Этому предшествовало опровержение крупнейшей в США розничной сети Walmart о приеме криптовалюты в качестве оплаты. В ближайшую неделю мы ожидаем постепенное восстановление к значимому сопротивлению 50 500 долларов", — отмечает Моисеев.
Эксперт добавляет, что вторая по величине криптовалюта Ethereum за неделю достигала отметки 3 561 доллар, но скорректировалась к августовскому уровню 3 330 долларов. Моисеев считает, что если инвесторы не будут шокированы новыми заявлениями регуляторов, цена в течение десяти дней может дойти до 4 000 долларов.
В среду утром биткоин торгуется у отметки 47 050 долларов, а Ethereum – 3 400 долларов, следует из данных биржи Binance.
"Несмотря на предыдущие оптимистичные прогнозы, за неделю капитализация рынка криптовалют снизилась примерно на 400 миллиардов долларов. Ошибки внедрения биткоина в так называемый Salvador Bitcoin Day обрушили цену на самую популярную монету и замедлили рост Ethereum, Cardano, XRP Ripple. Solana была наиболее устойчива, опередив доходность корзины из десяти ведущих валют на 34%", — подчеркивает Моисеев.
Эксперт добавляет, что по данным Сoinbase, за неделю приток в фонды криптоактивов составил 57 миллионов долларов, из них почти 50 миллионов в SOL. Он также говорит, что приток в биткоин оставался неизменным и составил 0,2 миллиона долларов, а основной отток пришелся на Ethereum — 6,3 миллиона долларов.
Материал взят из открытых источников. Мнения упомянутых в нем экспертов могут не совпадать с позицией редакции. "Прайм" не дает инвестиционных советов, материал опубликован в ознакомительных целях. Криптовалюта — рисковый актив, вложения в нее могут привести к убыткам.
https://1prime.ru/cripta/20210915/834696841.html