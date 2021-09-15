МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Цена криптовалюты Ethereum может достичь отметки 4 000 долларов, а биткоин в то же время может вырасти в стоимости до уровня 50 500 долларов в ближайшие дни, если не последует новых негативных заявлений регуляторов в отношении рынка криптовалют, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Расходы электроэнергии на биткоин поставили новый глобальный рекорд

"Цена биткоина в последний месяц оставалась в растущем тренде. Однако 13 сентября инструмент за полчаса подешевел на 7%, упав в моменте до 43 300 долларов. Этому предшествовало опровержение крупнейшей в США розничной сети Walmart о приеме криптовалюты в качестве оплаты. В ближайшую неделю мы ожидаем постепенное восстановление к значимому сопротивлению 50 500 долларов", — отмечает Моисеев.

Эксперт добавляет, что вторая по величине криптовалюта Ethereum за неделю достигала отметки 3 561 доллар, но скорректировалась к августовскому уровню 3 330 долларов. Моисеев считает, что если инвесторы не будут шокированы новыми заявлениями регуляторов, цена в течение десяти дней может дойти до 4 000 долларов.

В среду утром биткоин торгуется у отметки 47 050 долларов, а Ethereum – 3 400 долларов, следует из данных биржи Binance. Эксперт предсказал скорое восстановление рынка криптовалют

"Несмотря на предыдущие оптимистичные прогнозы, за неделю капитализация рынка криптовалют снизилась примерно на 400 миллиардов долларов. Ошибки внедрения биткоина в так называемый Salvador Bitcoin Day обрушили цену на самую популярную монету и замедлили рост Ethereum, Cardano, XRP Ripple. Solana была наиболее устойчива, опередив доходность корзины из десяти ведущих валют на 34%", — подчеркивает Моисеев.

Эксперт добавляет, что по данным Сoinbase, за неделю приток в фонды криптоактивов составил 57 миллионов долларов, из них почти 50 миллионов в SOL. Он также говорит, что приток в биткоин оставался неизменным и составил 0,2 миллиона долларов, а основной отток пришелся на Ethereum — 6,3 миллиона долларов.

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