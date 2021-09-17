Эксперт Моисеев: биткоин в ближайший понедельник может достичь $50 тысяч, Ethereum - до $3,8 тысяч
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Биткоин может достичь отметки 50 000 долларов, а Ethereum вырасти в стоимости до уровня 3 800 долларов в ближайший понедельник, несмотря на отсутствие позитивных новостей на рынке криптовалют и выпады главы комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.
"Несмотря на отсутствие позитивных новостей, падение прошлой недели не нашло своего дальнейшего развития. С точки зрения технического анализа биткоин в ближайшие торговые сессии может просесть до 46 800 долларов. Однако, по нашим прогнозам, уже в понедельник, 20 сентября, котировки вырастут до 50 000 долларов", — считает Артем Моисеев. В 08:00 мск биткоин торгуется у отметки 48 050 долларов, следует из данных биржи Binance.
Эксперт добавляет, что ситуация с Ethereum во многом схожа с биткоином. Он ожидает краткосрочной просадки Ethereum до отметки 3 460 долларов, однако ждет роста в понедельник до уровня 3 800 долларов. В 08:00 мск Ethereum торгуется у отметки 3 570 долларов, следует из информации Binance.
"Глава комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер, похоже, хочет существенно ужесточить политику регулятора по отношению к криптовалютным биржам. Ранее он призвал конгресс внести ясность в нормативную базу криптовалютной индустрии и предупредил об усилении регулирования стейблкоинов. Проблемы с регулятором из-за его жесткой политики контроля индустрии возникли у таких ведущих компаний, как Coinbase, BlockFi и Ripple", — добавляет эксперт.
Моисеев также подчеркивает, что негатив на криптовалютном рынке, на котором случилась значительная коррекция, никуда не исчез. По словам эксперта, Сальвадор после признания биткоина официальным платежным средством в стране, столкнулся с техническими сложностями в реализации данного решения, которые до сих пор не преодолены. Он добавляет, что в стране приостановили регистрацию новых пользователей цифрового кошелька Chivo и запретили скачивать приложение на новые модели смартфонов.
Также Моисеев говорит, что крупнейший американский ритейлер Walmart опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он начнет принимать в качестве оплаты лайткоины, что привело к падению этой криптовалюты почти на 20%. "В свою очередь, Банк России, хотя и не является значимой организацией в криптовалютном мире, предложил создать механизм для блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж", — заключает он.
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https://1prime.ru/cripta/20210917/834725059.html