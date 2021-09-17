МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Биткоин может достичь отметки 50 000 долларов, а Ethereum вырасти в стоимости до уровня 3 800 долларов в ближайший понедельник, несмотря на отсутствие позитивных новостей на рынке криптовалют и выпады главы комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, заявил РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев. Трейдер рассказал, какая криптовалюта может скоро подешеветь

"Несмотря на отсутствие позитивных новостей, падение прошлой недели не нашло своего дальнейшего развития. С точки зрения технического анализа биткоин в ближайшие торговые сессии может просесть до 46 800 долларов. Однако, по нашим прогнозам, уже в понедельник, 20 сентября, котировки вырастут до 50 000 долларов", — считает Артем Моисеев. В 08:00 мск биткоин торгуется у отметки 48 050 долларов, следует из данных биржи Binance.

Эксперт добавляет, что ситуация с Ethereum во многом схожа с биткоином. Он ожидает краткосрочной просадки Ethereum до отметки 3 460 долларов, однако ждет роста в понедельник до уровня 3 800 долларов. В 08:00 мск Ethereum торгуется у отметки 3 570 долларов, следует из информации Binance.

"Глава комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслер, похоже, хочет существенно ужесточить политику регулятора по отношению к криптовалютным биржам. Ранее он призвал конгресс внести ясность в нормативную базу криптовалютной индустрии и предупредил об усилении регулирования стейблкоинов. Проблемы с регулятором из-за его жесткой политики контроля индустрии возникли у таких ведущих компаний, как Coinbase, BlockFi и Ripple", — добавляет эксперт. Аналитик объяснил, почему биткоину грозит "криптозима"

Моисеев также подчеркивает, что негатив на криптовалютном рынке, на котором случилась значительная коррекция, никуда не исчез. По словам эксперта, Сальвадор после признания биткоина официальным платежным средством в стране, столкнулся с техническими сложностями в реализации данного решения, которые до сих пор не преодолены. Он добавляет, что в стране приостановили регистрацию новых пользователей цифрового кошелька Chivo и запретили скачивать приложение на новые модели смартфонов.

Также Моисеев говорит, что крупнейший американский ритейлер Walmart опроверг ранее появившуюся информацию о том, что он начнет принимать в качестве оплаты лайткоины, что привело к падению этой криптовалюты почти на 20%. "В свою очередь, Банк России, хотя и не является значимой организацией в криптовалютном мире, предложил создать механизм для блокировки платежей в адрес криптовалютных бирж", — заключает он.

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