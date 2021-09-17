МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Министерство финансов США занимается разработкой рекомендаций для эмитентов стейблкоинов, которые должны будут гарантировать клиентам возможность вывести деньги из стабильных цифровых монет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

По их информации, власти США могут ввести более строгие правила регулирования стейблкоинов, если Совет по надзору за финансовой стабильностью выявит экономические угрозы, исходящие от них. Сейчас Минфин США изучает процесс обработки транзакций с участием стейблкоинов и то, как на них могут повлиять рыночные условия.

Напомним, что 16 сентября глава Европейского центрального банка Кристин Лагард высказала призыв к более строгому регулированию стейблкоинов. Она назвала криптовалюты "спекулятивными активами" и выразила сомнение их принадлежностью к настоящим валютам.

Стейблкоин — это цифровая монета, стоимость которой привязана к конкретному физическому активу. Первая такая монета с привязкой к валюте — USDT компании Tether — появилась в 2015 году. Она имеет привязку к стоимости американского доллара в соотношении 1:1.

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