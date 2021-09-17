МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Международный платежный сервис PayPal заявил, что их клиентам в Великобритании теперь доступна возможность покупки, хранения и продажи ряда криптовалют, сообщила компания на своей странице в соцсети Twitter. Трейдер рассказал, какая криптовалюта может скоро подешеветь

"Мы рады сообщить, что все допущенные пользователи в Великобритании теперь могут покупать, хранить и продавать криптовалюты (биткоин, Ethereum, Bitcoin Cash и Litecoin) со своего аккаунта в PayPal", — заявила компания.

О планах введения такой услуги PayPal объявил в августе. Компания впервые расширила этот сервис за пределы США. Там он доступен клиентам с октября.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платежная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.