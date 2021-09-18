МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. За последние полтора месяца многим альткоинам удалось значительно подорожать на фоне восстановления биткоина к 50 тысячам долларов. Например, цена Cardano с начала августа выросла на 72%. Это дало возможность цифровой монете стать третьей в списке крупнейших по капитализации криптовалют. За аналогичный период стоимость токена Solana также увеличилась более чем на 300%. Эксперты "РБК-Крипто" перечислили криптовалюты, которые могут повторить такую динамику уже в ближайшие месяцы.

ФАКТОРЫ РОСТА

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев рекомендует криптоинвесторам прежде всего обратить внимание на Ethereum. Он подчеркнул, что за последние два месяца в блокчейне крупнейшего по капитализации альткоина произошли фундаментальные изменения, которые приведут к существенному подорожанию актива уже текущей осенью.

В начале августа в сети Ethereum вышло обновление London, которое активировало механизм сжигания токенов. 4 сентября впервые в истории существования Ethereum эмиссия альткоина стала отрицательной. За этот день было сожжено больше цифровых монет, чем выпущено новых. Уже 16 сентября стоимость уничтоженных токенов Ethereum превысила 1 миллиард долларов. СМИ: в США готовятся усложнить использование криптовалюты вымогателями

Помимо этого, Деев выразил уверенность, что существенный рост до конца текущего года покажет Cardano. По мнению аналитика, на котировках альткоина положительно отразится выход хардфорка Alonzo, который произошел 12 сентября. Обновление добавило в блокчейн Cardano поддержку смарт-контрактов и возможность создавать децентрализованные приложения (dApps).

"Новые возможности сделают блокчейн Cardano потенциальным конкурентом Ethereum", подытожил Деев.

РАЗВИТИЕ В УСЛОВИЯХ ДАВЛЕНИЯ

При прогнозировании потенциала роста крипторынка и отдельных цифровых активов необходимо учитывать давление надзорных органов, которое в последнее время усилилось. Об этом сказал директор сервиса по обмену криптовалют Alfacash Никита Сошников. Он также напомнил об угрозах Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в адрес криптобиржи Coinbase, а также о расследовании регулятора против децентрализованной биржи Uniswap.

"Регуляторы проявляют интерес к криптобиржам. На фоне попыток сформировать правовую базу для ориентированных на цифровые активы торговые платформы, их нативные токены также могут оказаться в зоне риска", — подчеркнул Сошников.

Тем не менее, несмотря на давление регуляторов, некоторые сегменты криптоиндустрии в ближайшее время могут многократно вырасти, отметил он. "В частности, очень перспективным на данный момент считается проект Polkadot, который решает важную проблему совместимости блокчейнов. Во главе проекта стоят бывшие разработчики Ethereum, что открывает перед токеном большие перспективы для роста", рассказал Сошников.

ДОЛГОСРОЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

"Наиболее высокую доходность всегда показывают токены проектов, которые действительно помогают развиваться индустрии криптовалют и ее участникам", заявил финансовый аналитик криптобиржи Currency.com Михаил Кархалев. По его мнению, к наиболее перспективным с точки зрения полезности для крипторынка можно отнести Uniswap, 1inch. Filecoin, Chiliz, Chainlink и Polkadot.

"Эти проекты медленно, но верно развиваются, обрастают партнерами и интеграциями", — отметил аналитик. Расходы электроэнергии на биткоин поставили новый глобальный рекорд

Кархалев также акцентировал внимание на блокчейнах Solana и Cardano. Они, по его мнению, перспективны с точки зрения скорости, дешевизны транзакций и возможности разворачивать новые DeFi проекты.

"Токены Uniswap, Chainlink, Polkadot, Filecoin и Chiliz покажут более динамичный рост в случае обновления биткоином исторических максимумов", отметил аналитик.

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