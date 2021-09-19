МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Рынок сейчас находится в состоянии, когда нет значимых негативных новостей, однако есть ощущение, что биткоин все-таки становится платежным средством, и, если Сальвадор решился признать его таковым, то можно ожидать серии признаний в ряде других стран. В основном это могут быть те страны, экономика которых сильно зависит от доллара, а национальная валюта подвержена сильной инфляции. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов. Эксперты назвали криптовалюты с высоким потенциалом роста до конца года

Эксперт считает, что на этой неделе биткоин продемонстрировал, что коррекции в ближайшее время не будет. "Оттолкнувшись от уровня 43400 долларов, он подрос до 48500 долларов, чуть скорректировался, и, поскольку теперь он находится выше 200-дневной скользящей средней, то рекомендовать можно только покупки", — сказал Антонов.

Аналитик подчеркнул, что "выше 49000 долларов находится скопление стоп-приказов продавцов, и в случае, если цена достигнет этой отметки, рост может быть очень стремительным".

Он также напомнил, что С 17 сентября жители Великобритании могут с помощью мобильного приложения PayPal совершать сделки с Биткоином, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin, а ранее эта возможность была открыта для жителей США.

"Вообще, если рассуждать глобально, то сейчас — так называемый "Альтсезон", то есть внимание инвесторов к алькоинам находится на высоком уровне, и покупка хороших ликвидных, торгующихся на крупных биржах алькоинов может быть интереснее, чем покупка биткоина", — считает Антонов.

Аналитик добавил, что, согласно информации Google Trends, популярность биткоина в мире в середине сентября достигла минимума с начала текущего года — и это еще один сигнал для роста, потому что максимумы интереса совпадают и с максимумами цен, то есть, когда весь Интернет дискутирует о майнинге, фарминге, стейкинге, то, скорее всего, момент для входа в рынок уже упущен", — резюмировал Антонов.