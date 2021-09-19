МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. На текущей неделе биткоину удалось вырасти на 7% и закрепиться на уровне 48 тысяч долларов. Согласно информации CoinGecko, капитализация главной криптовалюты увеличилась до 905 миллиардов долларов. Эксперты "РБК-Крипто" дали прогноз того, продолжит ли биткоин рост на следующей неделе.

СИТУАЦИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ

Старший аналитик Bestchange.ru Никита Зуборев считает, что на рынке наблюдается положительная ситуация из-за фундаментальных факторов, которые вселяют уверенность в инвесторов. По его словам, уже на следующей неделе биткоин может подорожать до 50 тысяч долларов.

"По самым оптимистичным прогнозам, у биткоина получится закрепиться выше 50 тысяч долларов уже к концу следующей недели. Перед началом роста возможен импульс не ниже 46 тысяч долларов", — считает аналитик. Аналитик рассказал о перспективах биткоина на конец сентября

Зуборев также перечислил фундаментальные факторы, которые поддерживают курс главной криптовалюты в восходящем тренде. Это прежде всего очередная покупка биткоинов компанией MicroStrategy, запуск торгов цифровыми активами популярным американским брокером Interactive Brokers, а также открытие доступа к криптоактивам клиентам PayPal из Великобритании и накопление большого количества биткоинов "китами".

ДВИЖЕНИЕ К 50 ТЫСЯЧАМ ДОЛЛАРОВ

"На текущей неделе можно было наблюдать, как биткоин оттолкнулся от области поддержки на уровне 47 тысяч долларов и совершил пробой линии нисходящего сопротивления", считает директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич. Она уверена, что, судя по коротким таймфреймам в краткосрочной перспективе, курс биткоина будет расти.

"Цена биткоина движется в направлении наиболее вероятной вершины в области 50,7 тысяч долларов. Следующая цель — 58 тысяч долларов", — резюмировала Станкевич.

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